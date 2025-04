Assistenza a domicilio per i non autosufficienti

Il Comune emana un bando per l’assistenza domiciliare agli over 65 non autosufficienti. La domanda va presentata al Punto unico di accesso integrato dell’Ats 15, in largo Belvedere Sanzio, a Macerata. È necessario presentare il certificato di invalidità civile, la dichiarazione sostitutiva unica per l’Isee e la disponibilità alla valutazione dell’assistente sociale. Le prestazioni domiciliari riguardano l’aiuto per le attività domestiche, per la cura della persona e per i pasti, per favorire l’integrazione e per il sostegno nelle attività giornaliere. Il servizio è gratuito fino ad un Isee pari a 18mila euro. Il bando è finalizzato a favorire la permanenza nell’ambito familiare e per migliorare la qualità della vita e quella della famiglia di appartenenza, con l’attivazione e il rafforzamento dell’assistenza personale evitando rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo.