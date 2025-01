Assistenza ai terremotati. Domande per il mantenimento

Il 30 gennaio, dalle 12, sarà riattivata la piattaforma informatica attraverso cui presentare la dichiarazione per il mantenimento dei requisiti dei benefici di assistenza a favore dei terremotati per il 2025. L’assessore alla ricostruzione di Tolentino Flavia Giombetti sottolinea l’importanza di questa data per i percettori del contributo per il disagio abitativo Cda (ex Cas) e per chi alloggia negli appartamenti in sostituzione delle Sae. All’indirizzo https://appsem.invitalia.it sarà possibile compilare e caricare la dichiarazione, la cui scadenza è alle 23.59 del 31 marzo.

"La dichiarazione del mantenimento dei requisiti per beneficiare dell’assistenza – sottolinea l’ente – e delle eventuali cause impeditive alla presentazione della richiesta di contributo per la ricostruzione deve essere presentata per via telematica da un qualsiasi membro del nucleo familiare percettore dei benefici, accedendo alla piattaforma online con le credenziali di identità digitale, come Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, ma può essere presentata anche da soggetti delegati o dal Comune di residenza. La dichiarazione deve essere presentata anche dai nuclei familiari che hanno presentato una nuova domanda di concessione del Cda".