Assistenza digitale per i cittadini

Servizi pubblici e privati, identità e firme digitali, sicurezza e privacy, software e hardware. Saranno alcuni dei temi affrontati al Punto di facilitazione digitale, in arrivo a Tolentino, per offrire assistenza gratuita ai cittadini. Il servizio è attivo nella sala lettura all’ex-centrale idroelettrica (area verde del Ponte del Diavolo) tutti i lunedì dalle 10 alle 18; qui sarà presente il "facilitatore digitale" Leonardo Battaglioni (3703733992), pronto a dare un aiuto e risolvere problemi tecnologici di ogni genere. Sarà presente per 36 mesi. Sono previste sessioni di formazione individuale o personalizzata ma anche collettiva, Inoltre, a partire dal prossimo 15 gennaio, saranno svolti corsi base e avanzati dalle 10 alle 13, secondo un calendario preciso.

Una nuova opportunità per Tolentino, presentata ieri in conferenza dal sindaco Mauro Sclavi, dalla dipendente comunale Agnese Paoloni e dai referenti per la Regione Gabriele Cardinali e Ilaria Ruggeri per conto di FastWeb, che hanno illustrato il progetto "Bussola digitale: orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali".

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini verso una trasformazione digitale appunto e la Regione ha dato il suo supporto anche come strumenti per dotare la sala lettura dell’attrezzatura necessaria. "Confidiamo in una platea numerosa di cittadini", è l’augurio del sindaco. Questo il programma dei corsi base: 15 gennaio "I segreti dello smartphone: come utilizzarlo al meglio"; 22 gennaio "C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica"; 29 gennaio "Spid e Cie, le nuove identità digitali"; 5 febbraio "Navigare in rete in totale sicurezza"; 12 febbraio "Diventare bravi con i social media"; 19 febbraio "Sicurezza informatica. Conoscerla per proteggere i bambini"; 26 febbraio "Trovare nuove opportunità di lavoro online". Per i corsi avanzati, saranno trattati gli stessi temi ma in modo più approfondito: 4 marzo "C’è posta per te versione pro: Pec, Rem e nuovi domicili digitali"; 11 marzo "Spid e Cie Master Edition e il valore legale della firma digitale"; 18 marzo "Rinnovo patenti da casa: il portale dell’automobilista e pagamenti con PagoPA"; 25 marzo "Strumenti digitali della Regione Marche e dei Comuni. Quali sono e come usarli". Dalla prossima settimana sarà online il sito www.bussoladigitale.regione.marche.it, dove l’utente potrà prenotare l’assistenza individuale, consultare le info sui corsi di formazione e segnarsi (online, 3703733992 o 0733.901365), rimanere aggiornato sulle principali novità della pubblica amministrazione.