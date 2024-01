Assistenza domestica, posti per colf e badanti

Centro per l’impiego di Macerata. Famiglia di Corridonia cerca una colf/badante con esperienza e che parli la lingua afghana – pashto (codice offerta 525714/1, scadenza 12 gennaio). Azienda metalmeccanica di Macerata cerca un impiegato contabile con esperienza. Richiesto inglese B2, età max 40 anni (codice offerta 28511/5, scadenza 13 gennaio). Famiglia di Mogliano cerca badante uomo per ragazzo quasi totalmente non autosufficiente. Si richiede esperienza, patente B e auto propria. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, per un compenso di circa 800 euro netti al mese (codice offerta 216572/1, scadenza 14 gennaio). Ai sensi della procedura del Dpcm "flussi in ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio nazionale" ristorante etnico di Macerata cerca cuoco con esperienza pluriennale, conoscenza della cucina locale, nazionale, internazionale e cinese. Richiesta conoscenza lingue italiano e cinese. Patente B (codice offerta 460641/1, scadenza 14 gennaio). Per tutte queste offerte inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.