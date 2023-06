Assistenza domiciliare ai disabili: stanziati i fondi

La giunta regionale ha stanziato 11,3 milioni di euro per interventi a favore delle persone con disabilità. "Si tratta di risorse del sistema sanitario regionale che serviranno per: assistenza domiciliare domestica ed educativa, integrazione scolastica, stages formativi per le scuole superiori e Tirocini di inclusione sociale (Tis)", spiega il l’assessore Filippo Saltamartini. Il contributo per il 2023 verrà trasferito per il tramite degli Ats (Ambiti territoriali sociali), a enti locali (Comuni e Unioni) ee di servizi alla persona (Asp). Nel 2022 i beneficiari sono stati 6.416 per 8.581 interventi attivati. In particolare 649 persone hanno beneficiato di assistenza domiciliare domestica; 2.005 hanno ricevuto assistenza educativa; 4.032 hanno usufruito di integrazione scolastica, un intervento non sostitutivo ma aggiuntivo all’insegnante di sostegno; 1.631 hanno avviato un Tis tramite i Centri per l’Impiego, con 264 tutor di affiancamento. "Alle risorse si aggiungeranno 355mila euro di fondi Poc da destinare con successiva delibera all’intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa", evidenzia Saltamartini". Nelle Marche sono 78mila le persone con disabilità.