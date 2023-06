Assistenza estiva per i ragazzi disabili, stanziati 50mila euro

Assistenza educativa anche sotto l’ombrellone per i ragazzi disabili. Coloro che già erano assegnatari del servizio di assistenza scolastica durante l’anno, avranno dunque diritto al supporto del personale educativo, a casa o nei centri estivi civitanovesi. E ammonta a circa a cinquantamila euro la cifra stanziata per il fondo. "Abbiamo voluto con forza garantire questo sostegno creato all’epoca con i fondi Covid, e che prosegue oggi con fondi di bilancio comunale – commenta l’assessore ai Servizi Sociali Barbara Capponi –. La volontà di assegnare ore estive di assistenza, in continuità con quella scolastica che termina a giugno, si traduce in atti concreti che diventano ore fruibili per le famiglie, e si inserisce in diversi Bandi di iniziative estive a sostegno di tutti i nuclei con figli in età scolare di ogni ordine e grado. A breve – annuncia poi - arriveranno altri bandi che verranno illustrati di volta in volta per sostegni diversi". Le famiglie avranno quindi la possibilità di ricevere l’assistenza personalizzata degli educatori, con attività di integrazione e socializzazione, direttamente a casa o nei centri estivi, in base alle proprie necessità e le ore di servizio saranno regolate a seconda delle richieste. I nuclei interessati possono inoltrare la domanda a [email protected]