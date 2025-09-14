"Assistenza scolastica ai disabili. Meno ore e stipendi ridotti"

"I diritti dei disabili e dei lavoratori non sono merce di scambio". Così recitava lo striscione apparso ieri nel sit-in di protesta organizzato dall’Unione sindacale di base-Federazione provinciale lavoro privato Ancona, davanti al municipio di Porto Recanati. A partecipare una ventina di persone, tra educatori e genitori di ragazzi con disabilità, insoddisfatti dell’ultimo bando di gara emesso dal Comune per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per disabili.

Pochi giorni fa, il sindaco Andrea Michelini aveva reso noto che l’Unione sindacale di base aveva diffuso un volantino, nel quale si contestava il bando. Il primo cittadino non aveva gradito alcune espressioni usate dal sindacato e aveva minacciato di adire le vie legali. "Al sindaco Michelini abbiamo spedito una richiesta di incontro, ma non ci ha risposto – ha affermato Marco Bini dell’Unione sindacale di base –. Il bando parla solo di sorveglianza e non di assistenza ai ragazzi disabili. Si tratta di una mansione ben diversa, che non permette l’inclusione scolastica degli alunni. Tuttavia la criticità maggiore riguarda il corretto inquadramento professionale degli operatori, perché il bando prevede lavoratori di livello C1, quando in realtà gli educatori appartengono alle categorie D1 e D2, in quanto hanno conseguito titoli accademici o di laurea".

Invece, alcuni educatori attivi nella scuola di Porto Recanati fanno presente che sono stati attuati dei tagli: "Oltre a esser sottopagati perché veniamo inquadrati come lavoratori non laureati, ci ritroviamo in condizioni pessime. Prima, se un alunno mancava da scuola per una settimana a causa di una malattia, potevamo recuperare le ore perse durante il mese, ma adesso non è più possibile. Inoltre potevamo usufruire della mensa, cosa che ci è stata tolta. In tal modo fatichiamo ad arrivare a fine mese e vogliamo far valere i nostri diritti".

A raccontare le proprie difficoltà anche un 45enne, padre di un bambino con disabilità che frequenta la quinta elementare: "Anni fa mio figlio veniva seguito per 10 ore a settimana da un educatore scolastico, ora sono stata ridotte a cinque. Mi toccherà farlo assistere da un insegnante privato a casa ed è un costo gravoso: in famiglia lavoro solo io e ho altri due figli".