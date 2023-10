Assistenza scolastica in consiglio

Oltre all’approvazione delle integrazioni al piano triennale delle opere pubbliche, tra gli undici punti che comporranno l’ordine del giorno del consiglio comunale programmato per domani alle 21, diversi verteranno su argomentazioni presentate congiuntamente dai gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicensindaco Manuele Pierantoni. Si inizierà infatti dalla discussione di un’interrogazione relativa allo stato di avanzamento della progettazione Cis (contratto istituzionale di sviluppo) aree sisma poi l’attenzione si sposterà sue due interpellanze: la prima inerente alla "percentuale di sconto rette per gli ospiti de Il Ciclamino e sulle ore aggiuntive mensili all’istituto Manzoni-Lanzi per l’assistenza scolastica ai disabili" mentre l’altra, riguarderà l’approvazione dei progetti sui "lavori di manutenzione straordinaria delle strade vicinali ad uso pubblico" con rifermento alla delibera del 5 settembre e successiva determina. Altrettante mozioni saranno analizzate in coda all’assise, quando l’opposizione chiederà conto sullo stato dell’arte dei lavori di riqualificazione dell’ex ospedale e sulla ricollocazione delle varie prestazioni del distretto e per finire sarà messo in evidenza l’affidamento della verifica del progetto che interesserà la costruzione della scuola dell’infanzia di via Verdi.

d. p.