Assistenza tecnologica a San Severino: Fondi Pnrr per un nuovo servizio

I servizi e le strutture sociali del territorio di San Severino fanno un passo in avanti verso il futuro grazie al servizio di ’Assistive Tech’, progetto risultato vincitore di un bando del Pnrr per il potenziamento dei servizi alla disabilità e agli anziani. La cooperativa sociale Cooss Marche, soggetto affidatario del servizio, ha ideato una piattaforma con esercizi di stimolazione cognitiva e strumenti per la facilitazione della vita quotidiana, che permetterà ad uno staff di professionisti di avviare una vera e propria "palestra" con l’obiettivo di rallentare il decadimento cognitivo e stimolare, se possibile, la riattivazione di abilità cognitive sopite. Lo strumento propone diverse tipologie di esercizi a seconda dell’età. Il servizio è già attivo dal primo luglio nel centro di aggregazione giovanile San Paolo e nel centro diurno per disabili Il Girasole.

A partire dal mese di settembre, invece, sarà disponibile anche per i servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare dedicati a minori disabili del territorio. "L’aggiudicazione dei fondi – dice l’assessore del Come di San Severino Michela Pezzanesi – porterà a un potenziamento estremamente importante che ci consentirà di gettare solide basi per costruire un futuro all’insegna della tecnologia assistenziale. Si tratta di un primo grande passo nel mondo della digitalizzazione inclusiva".

g. g.