Assm investe sul territorio. Grosso sforzo per le terme

Un fatturato netto di oltre 53 milioni di euro (con un margine operativo di 9 milioni) e un ambizioso piano triennale di investimenti per interventi di oltre 30 milioni di euro, la metà dei quali già finanziati. Sono le cifre positive del budget previsionale 2024 – 2026 approvato dalla assemblea della multiservizi Assm Spa. In questo scenario, però, potrebbe incidere in modo rilevante l’incertezza sulla produzione di energia elettrica dovuta ai cambiamenti climatici in atto. "Per mitigare questa criticità – ha spiegato il presidente Assm, Nando Ottavi – tra le opere programmate per il 2024 è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili, oltre ai lavori sulla Diga Le Grazie e sulla rete elettrica, per un ammontare complessivo di 12 milioni di euro". Imminente anche l’avvio dei lavori per la realizzazione di oltre 22 chilometri di linee e una nuova cabina primaria At/Mt, progetto finanziato dal Pnrr con 5,2 milionia fondo perduto che permetterà una notevolee riduzione delle interruzioni di elettricità. Interventi per 12 milioni per le storiche Terme Santa Lucia, un asset di rilevanza strategica nella politica aziendale, già note per le molteplici attività sanitarie convenzionate e le specialità mediche. L’intervento principale riguarda "l’ex imbottigliamento acque minerali", i cui lavori sono ripresi a poco, dopo una sospensione di circa un anno, e la cui conclusione è prevista per fine anno.

A questo si affiancherà, nel corso del 2024, l’intervento di riqualificazione della parte più antica delle Terme, ad opera del Comune di Tolentino. "Dunque, non idee o proclami – sottolinea il presidente Ottavi –, ma un effettivo impegno volto alla riconversione di tutto il complesso termale, alla sua valorizzazione ambientale, alla ricchezza di un’offerta che andrà dalle cure al wellness, dai percorsi nel bosco al ristoro in ambienti storici. Quanto alla gestione del Servizio idrico integrato, è stata ribadita la posizione dei vertici di Assm e dall’amministrazione comunale di Tolentino per il mantenimento della gestione in mano pubblica, evitando l’affidamento ai privati. Per questo Assm ha sottoscritto un protocollo con le altre società di gestione e con la maggioranza dei Comuni presenti nell’Aato 3.

f. v.