Assobalneari: "Pieno sostegno a Piscitelli"

In vista delle prossime elezioni regionali nelle Marche, l’Assobalneari Italia ha espresso la propria soddisfazione per la candidatura dell’ex senatore portorecanatese Salvatore Piscitelli (nella foto) nella lista di centrodestra "I Marchigiani per Acquaroli", che avrà l’obiettivo di difendere il settore balneare e i diritti acquisiti dai concessionari storici. "Alle elezioni regionali nelle Marche sosteniamo chi ha sempre difeso il nostro settore - afferma Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia -. Piscitelli, nel corso del suo mandato parlamentare, è stato uno dei principali riferimenti del settore e, insieme al senatore Baldini, ha firmato l’emendamento che ha prorogato le concessioni demaniali marittime destinate a gara nel 2012, consentendo agli operatori balneari di proseguire le proprie attività fino al 2020 e salvaguardando migliaia di posti di lavoro. Continuiamo nella nostra battaglia – conclude Licordari - auspicando di trovare al nostro fianco esponenti politici che sappiano tutelare il futuro di una eccellenza del turismo italiano". Con questo intervento, Assobalneari Italia ribadisce anche la volontà di un dialogo costante con le istituzioni e l’impegno a sostenere candidati che dimostrino attenzione per un settore che rappresenta una delle colonne del turismo italiano. L’associazione, infatti, sollecita da anni un approccio equilibrato e realistico per la corretta applicazione della direttiva Bolkestein, affinché le future scelte politiche garantiscano la sostenibilità del comparto.