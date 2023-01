Associazione Civico22, primo congresso in programma domenica

Si terrà domenica, alle 9.30 a Tolentino, il primo congresso dell’associazione politico-culturale Civico22. "Sono trascorsi sette mesi dalle elezioni amministrative, dove i cittadini ci hanno consegnato 723 voti pari all’8,63% del consenso permettendoci di eleggere tra i banchi dell’opposizione il nostro candidato sindaco Massimo D’Este – spiega Nicola Serrani (nella foto), membro del direttivo –. Con questo congresso, una delle espressioni più alte di democrazia possibili, vogliamo dare continuità e stabilità al nostro progetto per la sinistra in città: eleggeremo infatti il nuovo coordinatore e il nuovo consiglio direttivo, che resteranno in carica per i prossimi tre anni dopo un ampio dibattito interno. Il programma che abbiamo contribuito a scrivere ha al centro i temi della scuola, della ricostruzione, dell’ambiente, della cultura, della partecipazione e del sostegno alle fasce più deboli. A Tolentino è necessario rimettere al centro il bene comune".