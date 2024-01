Associazione. Dantesca: incontro sulla libertà

“Libertà va cercando c’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta…”. Sarà il I canto del Purgatorio il tema proposto dall’Associazione Dantesca Civitanovese nell’appuntamento fissato per oggi alle 21,15 nella sala consiliare.

Un tema che punta il dito sul concetto di libertà, ed è proprio questo il sottotitolo: “Quando siamo veramente liberi”?

Se ne parlerà nel corso di una libera conversazione tra i partecipanti, coordinata da Maria Luisa De Luca. Quanto mai significativa la scelta di un verso di Dante che riguarda la frase pronunciata da Catone Uticense, ’homo probus’, morto suicida per amore di libertà. L’iniziativa

dell’Associazione Dantesca Civitanovese

ha il sostegno e viene patrocinata dall’Amministrazione comunale.