ASSOCIAZIONE "DON PRIMO MINNONI"

L’associazione Don Primo Minnoni di Tolentino ha accolto le altre realtà marchigiane che aderiscono al sodalizio nazionale ’Europassione per l’Italia’, al fine di condividere e rafforzare la collaborazione della rete, per valorizzare un patrimonio spirituale, artistico, religioso, storico, culturale e turistico come quello intrinseco alle Sacre rappresentazioni popolari delle Passioni. "L’evento per la prima volta ha visto il confronto tra le realtà delle Marche che condividono questa esperienza – spiegano i promotori -. La presenza dell’assessore regionale Chiara Biondi, ricevuta dal sindaco Mauro Sclavi e dall’assessore al turismo Diego Aloisi, ha segnato un momento importante per il futuro di queste associazioni, che potranno lavorare incluse in un progetto più vasto che la Regione sta portando avanti e rivolto a promuovere e salvaguardare le identità territoriali. La Don Primo Minnoni è lieta di aver fatto da apripista, come sottolineato dal presidente di Europassione per l’Italia Flavio Sialino, per auspicabili future collaborazioni".