Associazione nazionale carabinieri, cerimonia a Porto Recanati

Si è festeggiato l’altroieri, nel centro di Porto Recanati, il 210° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei carabinieri in Italia. Il momento è stato organizzato dalla sezione portorecanatese dell’Associazione nazionale carabinieri, presieduta da Gervasio Pierini. A prendere parte al momento c’erano le autorità civili e militari, tra cui il sindaco Andrea Michelini. Il corteo è partito da via 29 Marzo 1935, per poi arrivare alla chiesa di San Giovanni Battista per la messa. Al termine la sfilata è ripresa lungo corso Matteotti fino a giungere al Castello Svevo, dove è stata deposta una corona d’alloro davanti al monumento dei caduti. Inoltre, a fine cerimonia la sezione portorecanatese dell’Associazione nazionale carabinieri ha fatto sapere ai suoi iscritti che tra novembre e dicembre sarà ufficiale il gemellaggio con le sezioni di Recanati, Potenza Picena e Montefano.