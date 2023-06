Associazione Sermit, nuovo sito web realizzato dai ragazzi del Divini

Sarà online a breve il nuovo sito web dell’associazione Sermit odv di Tolentino: un restyling moderno, ad opera dei ragazzi dell’indirizzo Informatica dell’Itts "Divini" di San Severino. La collaborazione tra l’associazione e la scuola è nata grazie al progetto "Divini Maker Lab", che ha visto una grande partecipazione da parte degli studenti.

Un’idea co-creata dai docenti del dipartimento di Informatica del Divini e coordinata dai professori Riccardo Brandi, Lidia Papavero e Carlo Savoretti, i quali hanno voluto mettere in risalto anche le "abilità extrascolastiche" degli alunni. Il progetto, che ha coinvolto gli studenti dell’intero triennio, si è svolto tra aprile e maggio ed è terminato con la presentazione del nuovo sito, commissionato dal Sermit ai ragazzi e portato a compimento grazie al gioco di squadra tra i rappresentanti dell’associazione, gli studenti e i professori. "Il Sermit di Tolentino – ha spiegato il presidente Luciano Ruffini – ha una lunga storia nel mondo del volontariato e del sociale. Fondato nel 1993 da don Rino Ramaccioni, oggi porta avanti molte attività, adozioni a distanza, un centro di ascolto e distribuzione di beni di prima necessità. L’esigenza che ha portato alla nascita di questa collaborazione con il Divini deriva dalla volontà di far tornare in funzione lo spazio web informativo, rendendolo al passo con i tempi, efficace e accessibile". Gli studenti coinvolti nel team di progetto, Viktoriya Chernetska, Claudio Tanase, Francesco Pieroni, Siyart Abazi, Matteo Midei, Alessandro Leonori, Riccardo Piermaria, Leonardo Latifi, Diego Trombetta e Nicolò Testiccioli, sono stati applauditi anche dai loro amici e compagni delle sei classi di informatica. Entro qualche settimana, utile per completare gli ultimi dettagli, il sito web sarà disponibile sul dominio dell’associazione, che è rimasta entusiasta del risultato.