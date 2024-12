Associazioni culturali di Macerata affrontano tagli al sostegno per concerti

Le associazioni culturali dovranno fare i salti mortali per mantenere una elevata qualità degli appuntamenti a fronte dei tagli al sostegno da parte del Comune per la stagione concertistica di musica classica, jazz e contemporanea.

"Sono dispiaciuta – dice l’assessora Katiuscia Cassetta – ma questa è la situazione, però ritengo che sia giusto far conoscere alle associazioni su cosa potranno contare per il 2025, così si sta parlando con Appassionata, con gli organizzatori della rassegna jazz e con quella di musica contemporanea".

E per le associazioni è stata una doccia freddissima considerando che già c’è chi ha programmato la stagione e chi la sta organizzando e quindi deve rivedere ogni operazione per calibrare il tutto con i fondi a disposizione, alcuni tagliati anche del 50%.

Lo scorso anno il Comune aveva stanziato un contributo di 20mila euro sia per la rassegna jazz sia per Appassionata che ha proposto una quindicina di appuntamenti. Sono rassegne che da anni si tengono in città e che ogni volta hanno offerto appuntamenti di grandissimo interesse.

Tanto per fare riferimento alle realtà citate dall’assessora, nella rassegna jazz hanno suonato a Macerata Paolo Fresu, il pianista e cantautore Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso; grazie ad Appassionata sono stati ospiti nel 2015 la famosa pianista Yuja Wang, la leggenda del pianismo mondiale Grigiry Sokolov e tanti altri ancora; per la Rassegna di nuova musica Karlheinz Stockhausen è stato a Macerata.

Non sarà semplice per queste associazioni riuscire a toccare certi picchi. Non solo, per esempio oggi Appassionata presenterà il cartellone e ha già preso un impegno di spesa con i musicisti, è capitato anche che un artista sia stato corteggiato a lungo perché potesse suonare a Macerata, come è successo nel 2017 con Avi Avital, primo solista di mandolino ad essere nominato per un Grammy Award classico.

"Mi auguro – aggiunge l’assessore – di trovare nuovi fondi durante l’anno. Dovremo spingere in alcuni casi sulla biglietteria e sugli sponsor".