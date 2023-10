Associazioni protagoniste: "Salotto diVino" fa il pieno

Buon successo di pubblico per terza edizione della manifestazione "Salotto diVino", andata in scena lungo il centro storico di Potenza Picena, e organizzata dall’associazione commercianti e artigiani "iPiceni", in collaborazione con l’associazione culturale Aurora, il Comune e la Regione. Otto le cantine presenti, provenienti da tutte le Marche, per raccontare la propria produzione. Ad accompagnare i vini, nelle tante locande distribuite in via Tripoli e dintorni, l’associazione "iPiceni" ha preparato un assortimento gastronomico d’eccezione. Vicoli e vie si sono colorati di nuove tinte, grazie agli allestimenti artistici dell’associazione culturale Aurora: si entrava nella via Bohémien ricca di salotti, ci si imbatteva nella via delle Poesie al Vento, nella profumata via dei Fiori del Male e infine s’incontrava l’immersiva via dell’Assenzio. "Abbiamo sempre scommesso sull’associazionismo e sulla valorizzazione del lavoro dei nostri concittadini – dice l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini –. Questo è l’esempio lampante che un buon lavoro porta i suoi frutti".