Assoittico detta le regole per il futuro del Mic

Evitare la vendita del pesce fuori dal mercato ittico mettendo uno stop alla circolazione di cassette di pesce e borsette con dentro il prodotto, ma non passate per l’asta e poi controlli da parte del direttore - con l’aiuto di vigili urbani - per garantire il rispetto del regolamento del mercato. Sono solo alcune delle richieste che Assoittico, tramite il suo presidente Giuliano De Santis, ha presentato ad amministrazione comunale e Cda del mercato ittico di Civitanova nella riunione che si è tenuta a Palazzo Sforza per discutere la lista delle doglianze, lunga, che da tempo solleva l’associazione (grossisti, commercianti, ambulanti) che si approvvigiona al Mic. Tra queste anche la richiesta di lavori di riqualificazione alla struttura, a partire dai bagni, e di sistemazione degli allacci della corrente elettrica, perché in alcune sezioni i fili sono scoperti e pericolosi. Ma, per Assoittico è importante pure che al Mic entri solo gente accreditata, che ci sia sul posto una assistenza tecnica per l’asta così che possa intervenire quando va in tilt il sistema (adesso avviene da remoto). Discussa pure la questione dell’aggio.

"In un momento di difficoltà – ha spiegato De Santis – ci è stato chiesto un aumento dallo 0.50 allo 0.75%, fino a che il mercato non fosse tornato ad avere utili. L’utile è arrivato e l’aggio è rimasto allo 0.75%. Quanto al servizio di evidenziatura, che per regolamento dovrebbe essere fornito dal Mic, l’Assoittico tempo fa decise di assorbire per metà la spesa. Ora vorremmo non sostenere più questo costo o trovare, quanto meno, un accordo che potrebbe passare dalla revisione delle tare sul pesce che produce acqua". Nelle sue conclusioni De Santis non ha fatto sconti e garantito la presenza dei grossisti di Assoittico al Mic "se trovano un quantitativo di pesce sufficiente ai bisogni delle loro aziende. Purtroppo diversi di loro hanno abbandonato Civitaniva per altri mercati e alcuni grossisti comprano direttamente dalle barche e altri lo faranno". "Qualche ambulante e dettagliante – ha proseguito – si serve dal Mic solo per qualche cassa di pesce per poi rivedere il prezzo. Assoittico vuole il bene del Mic e collabora per riportare quel lustro che merita e ci auguriamo che anche l’amministrazione comunale e il Cda la pensino allo stesso modo".

La riunione si è svolta su convocazione della commissione consiliare bilancio, presenti i consiglieri Roberto Tiberi, Paola Fontana, Giorgio Polastrelli, Silvia Squadroni, Paolo Mercuri, Fabiola Polverini, gli assessori Claudio Morresi e Francesco Calderoni, i componenti del Cda del mercato ittico, i rappresentanti delle cooperative di pescatori e dell’Assoittico. "È stata una riunione storica – ha detto Pollastrelli – e l’inizio di un percorso di dialogo per risolvere le problematiche delle categorie e trovare soluzioni per un buon funzionamento del mercato".