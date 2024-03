Assolte due Oss. Erano accusate di aver ferito un’anziana

Erano accusate di aver ferito un’anziana ricoverata a Cingoli, alzandola dal letto. Ma in tribunale hanno dimostrato la loro innocenza e sono state assolte con la formula più ampia. Il processo riguardava un episodio avvenuto a maggio del 2018. Una 84enne, non più in grado di muoversi da sola, era stata portata in ospedale. Ma a un certo punto era venuto fuori che aveva una ferita sotto all’ascella sinistra, causata dalla rottura dei piccoli vasi arteriosi e venosi. Per questa lesione aveva avuto una prognosi di 20 giorni. Secondo l’accusa, la ferita era dovuta alle operazioni di mobilitazione della paziente, operazioni che sarebbero state condotte senza utilizzare un sollevatore, necessario per evitare la possibilità di traumi, ma prendendo l’anziana con le mani, tenendola per le braccia. Dopo le indagini due operatrici socio sanitarie in servizio all’ospedale, Serena Tantucci di Filottrano e Gina Onea di Cingoli, erano state accusate di lesioni. Sentite in tribunale le due imputate, difese entrambe dall’avvocato Sandro Giustozzi, avevano assicurato di aver usato ogni cautela con la paziente, e di non aver mai visto alcuna ferita su di lei, respingendo ogni accusa. Anche le testimonianze non avevano consentito di chiarire come fossero andate le cose, e chi in effetti avesse potuto provocare la lesione. Ieri il pm Stefano Lanari ha chiesto l’assoluzione per l’insufficienza delle prove. L’avvocato Giustozzi ha invece sollecitato una assoluzione piena per le due, facendo presente tra l’altro che in ospedale l’84enne era aiutata anche da una badante, e che dalle testimonianze era emerso che le oss avevano sempre rispettato tutti i protocolli, dunque non c’era motivo di pensare che potessero essere state loro a fare del male all’anziana. Il giudice Francesca Preziosi ha condiviso la ricostruzione della difesa, e ha assolto le imputate con la formula più ampia, "per non aver commesso il fatto".