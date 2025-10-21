Assolto dallo stupro di una 17enne. “Lei non era vergine. Se ha deciso di appartarsi, sapeva cosa sarebbe successo”

Macerata, 21 ottobre 2025 - “Non era vergine dunque era in condizione di sapere cosa sarebbe accaduto”. Lo scrivono i giudici del Tribunale di Macerata - come riporta oggi Il Messaggero - in un passaggio della motivazione della sentenza con la quale hanno assolto un 31enne, che al momento dei fatti aveva 25 anni, dall'accusa di violenza sessuale su una ragazza di origine straniera, allora 17enne, in provincia di Macerata.

Oggi è prevista un'udienza ad Ancona per il giudizio d'appello sulla vicenda.

Soli, in una zona appartata: la ricostruzione

Quella sera la giovane e l'imputato erano usciti in auto insieme ad un'altra coppia; poi gli altri due erano scesi, in una zona appartata, e la parte offesa e l'allora 25enne erano rimasti soli. Proprio in quei momenti si sarebbe consumato lo stupro: secondo il racconto della ragazza, l'imputato l'avrebbe bloccata con una mano sulla spalla - ecchimosi guaribili in otto giorni - e avrebbe abusato di lei.

La difesa: rapporto consenziente

La difesa ha sostenuto che si fosse trattato di un rapporto consenziente anche perché, scrivono i giudici, la 17enne non aveva in alcun modo opposto resistenza né invocato aiuto. Non aveva cercato di sottrarsi ad esempio aprendo la portiera posteriore pur potendolo fare tranquillamente”.

Un ripensamento “non recepito dall’imputato”

La giovane aveva invece ribadito di non aver voluto il rapporto con l'imputato e che "aveva provato a respingerlo con un pugno ma non si poteva muovere”.

Ma, scrivono i giudici, in base a quanto scrive Il Messaggero – “il suo ripensamento non è stato recepito dall'imputato se non, forse, al termine del breve rapporto quando la ragazza” era tornata nel residence.

Poi la giovane si era confidata con le amiche, un'insegnante era venuta a conoscenza del fatto, l'aveva accompagnata in pronto soccorso e a sporgere denuncia.

Notizia in aggiornamento