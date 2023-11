Assolto in Cassazione l’imprenditore Palazzo

Condannato in primo grado e in appello per bancarotta nel fallimento del calzaturificio "Les Tropeziennes Chaussures", è stato assolto dalla Cassazione il maceratese Massimo Palazzo. La sentenza definitiva è arrivata a undici anni dai fatti, mettendo la parola fine a una storia che era stata molto spiacevole per l’imputato. Il calzaturificio aveva avuto un discreto successo nel primo decennio del Duemila, c’era un punto vendita a Milano e il nome era riconosciuto e apprezzato. Ma poi le cose iniziarono ad andare male, e nel 2012 fu dichiarato il fallimento. A quel punto, il curatore rilevò la mancanza delle scritture contabili e dei bilanci di esercizio di tre anni. Palazzo, che era amministratore di fatto della società, fu anche accusato con il liquidatore di aver pagato, prima del fallimento, un creditore, cioè la curatela di un’altra società fallita che reclamava dei canoni dal calzaturificio civitanovese. In primo grado e in appello, Palazzo fu condannato per bancarotta preferenziale, e condannato a restituire 50mila euro alla curatela fallimentare. Difeso dall’avvocato Paolo Giustozzi, l’imprenditore aveva sempre proclamato la propria totale estraneità all’accusa. Inutili erano stati i tentativi della difesa di dimostrare che quel pagamento era legato a un accordo fra il liquidatore e il curatore dell’altra società fallita. Il saldo dei canoni aveva l’obiettivo di evitare il fallimento di "Les Tropeziennes", non di agevolare uno dei creditori a discapito degli altri. La versione difensiva è stata accolta dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna del maceratese.

"La notizia della mia condanna si era diffusa a macchia d’olio – ha commentato Palazzo commosso –, la mia vita lavorativa ne uscì distrutta. Si parlò infatti di bancarotta "da un milione di euro" e crac milionario laddove tutte le accuse contro di me erano cadute, fatta eccezione per questa singolare ipotesi secondo la quale avrei voluto favorire un creditore, e non so spiegarmi neppure come avrei potuto farlo, visto che tutto era affidato al liquidatore. Provai un grande senso di frustrazione nel vedermi condannato, dopo che avevo fatto di tutto per salvare la azienda in cui avevo investito una quota importante della mia vita e riposto le speranze sul mio futuro imprenditoriale". Anche l’avvocato Giustozzi ha espresso soddisfazione, ribadendo che l’imputato non ha mai perso la fiducia nella magistratura, nonostante le tristi vicende che lo hanno colpito in questi lunghi anni.