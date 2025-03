Assolto l’ex sindaco Capparucci. Era accusato di truffa allo Stato

Era finito nei guai per truffa, accusato di aver percepito indebitamente contributi statali per oltre 11mila euro. Ma ieri Mario Capparucci (foto), 72 anni, ex sindaco di Montecassiano, preside e insegnante in pensione, è stato assolto dal giudice Domenico Potetti. Anche il pm Francesca D’Arienzo aveva chiesto l’assoluzione.

I fatti di cui era stato chiamato a rispondere erano avvenuti tra il 16 novembre e il 7 dicembre del 2021. Capparucci era il rappresentante legale della società cooperativa sociale Prisma, ente gestore delle scuole dell’infanzia paritarie "La casa dei bambini" a Macerata e a Monte San Giusto. Per mantenere il riconoscimento della parità scolastica, Capparucci avrebbe simulato l’assunzione di quattro insegnanti con il titolo abilitante all’insegnamento nella scuola d’infanzia, facendo loro sottoscrivere un contratto a tempo determinato per il periodo dal 21 marzo 2022 al 30 giugno 2022, e inviando all’Inps le comunicazioni obbligatorie, inserendo poi i nominativi delle insegnanti tra il personale docente nella comunicazione di inizio anno scolastico 2021/2022, inoltrata all’ufficio scolastico regionale. Così avrebbe percepito indebitamente per l’anno scolastico 2021/2022 contributi per un totale di 11.324 euro. L’avvocato difensore Luca Pascucci in aula ha fatto presente che Capparucci "aveva spontaneamente rinunciato al requisito di parità scolastica nel maggio del 2022 aveva restituito le somme percepite, mettendole di tasca propria. Ha comunque sempre agito in buona fede". Di fronte alla restituzione delle somme, il tribunale ha riconosciuto la tenuità del fatto e assolto l’ex sindaco.

Chiara Marinelli