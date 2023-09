Assolto Mosca a Civitanova: prima si è scusato con Silenzi

Ubaldo Mosca si è scusato con Giulio Silenzi, prima di essere assolto per le offese pronunciate in consiglio comunale. Lo precisa l’avvocato Mauro Riccioni per conto di Silenzi, in merito al processo che si è chiuso giovedì. La vicenda riguardava i fatti avvenuti in consiglio il 5 settembre 2019. Mosca, vicino alla maggioranza, era seduto tra il pubblico, e appena l’esponente del Pd aveva iniziato un intervento dai banchi dell’opposizione lo aveva attaccato con parole offensive e molestie varie, costringendolo a smettere di parlare. Così per il civitanovese era partito il processo per oltraggio a pubblico ufficiale. "In tribunale – precisa l’avvocato Riccioni – Silenzi non si è mai costituito parte civile e non ha chiesto alcun risarcimento, in cambio però delle scuse dell’imputato". Cosa avvenuta giovedì in aula, davanti al giudice Evangelisti. Tramite l’avvocato difensore Tiziano Luzi, Mosca ha dichiarato che quella sera non voleva disturbare, ma ha ammesso di essere andato sopra le righe; ha aggiunto che episodi del genere non si erano più ripetuti, e ha palesato il dispiacere per quel comportamento, garantendo che cose del genere non si ripeteranno mai più. Dopo queste scuse, l’accusa per lui è stata derubricata in ingiuria aggravata, depenalizzata dal 2017, e Mosca è stato assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

p. p.