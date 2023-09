Assolto Ubaldo Mosca a Civitanova: insulti a Silenzi del Pd in consiglio comunale

Finito sotto processo per gli insulti a Giulio Silenzi in consiglio comunale, è stato assolto ieri mattina Ubaldo Mosca. L’episodio era avvenuto il 5 settembre del 2019. Poco dopo l’inizio della seduta consiliare in municipio, l’esponente del Pd aveva avviato un intervento dai banchi dell’opposizione sul cineteatro Rossini.

Ma a un certo punto dal pubblico erano arrivate una serie di espressioni di critica, per usare un eufemismo. Ubaldo Mosca, legato a Vince Civitanova, aveva apostrofato Silenzi con insulti e offese dicendo cose come "che c. parli a fare", "vaff.." e insulti vari, dopo aver tentato di interrompere il capogruppo dei Dem con continui colpi di tosse. Altri dell’opposizione avevano protestato, Mosca per un po’ era stato allontanato dall’aula, ma poi era tornato continuando come prima e allora Silenzi era stato costretto a smettere di parlare.

L’accaduto però era stato subito stigmatizzato, e Silenzi aveva presentato una denuncia e Mosca era finito sotto processo per oltraggio a pubblico ufficiale, per gli insulti pronunciati al consigliere comunale. Ieri mattina però il tribunale il processo si è chiuso con il proscioglimento di Mosca. Il giudice Roberto Evangelisti ha infatti derubricato l’accusa da oltraggio a ingiuria aggravata, reato che è stato depenalizzato. Dunque, il presidente della sezione penale ha assolto l’imputato "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".

p. p.