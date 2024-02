"Assoluzione definitiva, enorme sollievo"

Si chiude con assoluzioni definitive perché il fatto non sussiste il processo ‘Spese pazze’ per presunte irregolarità commesse, tra il 2008 e il 2012 in Regione, in relazione all’uso dei fondi destinati ai gruppi consiliari. Per gli imputati (38), che si sono dovuti difendere dalla accusa di peculato, la sentenza pronunciata il 13 luglio scorso ora diventa definitiva perché la Procura di Ancona non ha presentato appello. La vicenda processuale, iniziata nel 2015, coinvolgeva ex consiglieri regionali, tra questi Erminio Marinelli.

Capitolo chiuso dopo una lunga odissea giudiziaria, cosa prova?

"Un enorme sollievo. Insieme ad altri mi sono trovato in una situazione per certi versi impensabile e paradossale, ma sono stato sempre tranquillo perché consapevole della mia onestà, sicuro di aver rispettato la legge, il regolamento previsto e con gli avalli alle spese sottoscritti dalla Segreteria del Consiglio regionale".

Ci sono voluti quasi dieci anni però, tanto che a novembre sarebbe scattata la prescrizione.

"Ed è infatti motivo di grande soddisfazione esserne uscito con l’assoluzione piena. Adesso sto pensando anche a chi non potrà gioire di questo verdetto, a un collega distante da me politicamente, un amico e gran brava persona, Massimo Binci, che ha vissuto tutto questo con grande angoscia interiore e che purtroppo ora non c’è più".

Sono questi i momenti in cui viene voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lei ne ha?

"Quando si attraversano vicende processuali si scoprono molti aspetti delle persone e con mio grande rammarico ho dovuto prendere atto della mancanza di rispetto che è venuta da personaggi della mia stessa parte politica, a cui il principio del garantismo è evidentemente sconosciuto, e che non hanno nemmeno tenuto conto di quanto avevo fin lì fatto, amministrando sempre con trasparenza e onestà. In ogni caso, non sono un uomo che porta rancore e quando sei dalla parte della ragione la verità vince sempre. Invece, voglio ringraziare il mio avvocato Nicola Perfetti e il suo studio per l’assistenza legale e umana".

Ora che si è chiusa questa vicenda c’è un orizzonte politico davanti a lei?

"No, io ho chiuso e non ho intenzione di tornare su questa decisione".