Assume una ragazza, poi truffa mamma e nonna: 35enne patteggia

Aveva assunto una ragazza alla ricerca disperata di un lavoro, e dopo averla sfruttata aveva costretto la madre e la nonna a comprare elettrodomestici inutili, costosi e anche difettosi. Per questo, accusato di truffa, ha patteggiato cinque mesi di reclusione Christian Lodato, 35enne originario di Cesena e residente a Civitanova, che ora dovrà anche risarcire le vittime. Nell’estate del 2020 una giovane donna, con un figlio a carico, aveva fatto un colloquio di lavoro con la Gb Caffè di via Crivelli. Una volta assunta, era stata inviata a fare volantinaggio in tutte le Marche, con la sua auto o con mezzi pubblici, anticipando le spese, per far vendere alcuni elettrodomestici. Ma dopo averla ripresa per le scarse vendite il titolare, Lodato, l’aveva convinta a organizzare dimostrazioni per parenti e amici.

La madre e la nonna, nonostante il nonno fosse malato in fase terminale, per aiutare la ragazza avevano accolto le dimostrazioni in casa. Qui il 35enne aveva promesso sconti eccezionali, omaggi e soprattutto promozioni per la giovane, così sia la madre sia la nonna erano state convinte a comprare due depuratori per l’acqua, a 3.300 euro ognuno, e un sanificatore per ambienti, a 2.800 euro. La madre, per problemi precedenti, non poteva avere finanziamenti, la nonna aveva solo la pensione minima sociale, tuttavia Lodato era riuscito a far ottenere loro il finanziamento per pagare a rate gli elettrodomestici. E quando poi erano arrivati questi si erano rivelati rotti e non funzionanti. Le due avevano provato a recedere dal contratto, senza riuscirci. Per giunta, la ragazza non aveva avuto lo stipendio. Così la madre era andata a denunciare tutto ai carabinieri, e Lodato è finito sotto processo per truffa. Ieri per lui si è tenuto il processo davanti al giudice Domenico Potetti, in tribunale a Macerata. Difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, l’imputato ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pm Francesca D’Arienzo a cinque mesi di reclusione, con l’obbligo però di risarcire le due vittime.

Paola Pagnanelli