La storia di Martina, assunta incinta a tempo indeterminato: "Prima lavoravo con partita Iva"

Macerata, 10 gennaio 2024 – Dalla partita Iva all’assunzione proprio nel momento in cui è rimasta incinta. Una storia che dovrebbe essere la normalità, ma che fa notizia proprio perché purtroppo si tratta di un caso isolato. È la storia della settempedana Martina Compagnucci e della BMARK, società di marketing di Macerata.

"Ho iniziato a collaborare con partita Iva, un po’ come scommessa e dopo poco l’azienda mi ha offerto un contratto a tempo indeterminato – racconta Compagnucci –. Poi sono rimasta incinta e avrei compreso se il titolare avesse ritirato la proposta. Sarei rimasta con la partita Iva, invece sono stata assunta comunque. Per anni ho vissuto all’estero perché non riuscivo a trovare, in Italia, un’azienda con certi valori. Poi l’ho trovata, per caso, proprio nel mio territorio". Alla guida della società c’è l’abruzzese Fabio Capecci, che ha creato uno staff composto da sette persone, per lo più donne: "Sono convinto che abbiano una marcia in più. Spesso hanno una sensibilità e un approccio alla vita come al lavoro che rende loro possibile una più profonda ed efficace operatività. D’altro canto, in questo settore, gli esperti e i professionisti più noti sono proprio donne. Noi crediamo in un modello di welfare, benessere e rispetto. Così si lavora meglio". L’approccio di Capecci si basa sulla flessibilità degli orari e sul raggiungimento degli obiettivi, sul benessere del personale e sulla gratificazione. "Mi sono formato con chi il settore del web marketing lo ha inventato, cioè gli americani. La nostra mission oggi è portare nelle piccole e medie imprese le strategie adottate delle grandi multinazionali e racconto il nostro metodo in un libro edito da Hoepli che ho scritto, Funnel Marketing, in tante attività di collaborazione con Unimc, Univpm, Unich e non solo. Se un’azienda assume o consolida i rapporti di lavoro, crea benessere. Noi preferiamo collaborare con chi valorizza il personale, e dà reale valore ai propri clienti. Noi stessi, in azienda, abbiamo un piano di incentivi. Cerchiamo di rappresentare un modello diverso: i nostri dipendenti hanno flessibilità oraria e possono lavorare da remoto. Quel che conta è il raggiungimento degli obiettivi. In questo modo si lavora meglio e si produce di più. I collaboratori non hanno bisogno di cercare altrove condizioni migliori. Oggi li scelgo io con il colloquio ma se li assumo, ogni giorno dovranno essere loro a scegliere BMARK".