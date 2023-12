Assuntore di hashish deferito, multati diversi conducenti d’auto

Controlli antidroga da parte dei carabinieri, nel territorio della Compagnia di Macerata. A Mogliano, sabato pomeriggio un operaio 32enne di Fermo è stato sorpreso con 1,6 grammi di hashish dai carabinieri della stazione locale. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, per le sanzioni amministrative che saranno ritenute opportune. Numerosi controlli sono stati svolti anche per la sicurezza della circolazione stradale. Diverse multe sono state fatte per l’uso del cellulare al volante, il mancato uso delle cinture e la mancanza di assicurazione per l’auto.