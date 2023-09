Assunzioni a tempo indeterminato Ecco dodici nuovi volti in Comune

di Barbara Palombi

Il Comune di Civitanova assume 12 persone a tempo indeterminato. Lo fa dopo un concorso e ora accoglie a palazzo Sforza undici dei nuovi volti per i vari settori. I neo dipendenti sono stati ricevuti dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore al Personale Claudio Morresi, insieme al Segretario generale Sergio Morosi, alla Comandante della Polizia locale Daniela Cammertoni e alla dirigente Concetta Moroni.

"Si tratta di un ingresso sostanzioso nelle file del Comune – spiega soddisfatto Morosi –, basti pensare che solo per i Vigili urbani alle prove concorsuali erano presenti 350 candidati. Le nuove assunzioni vanno ad integrare l’organigramma dell’ente innestando figure in punti particolarmente sensibili". Nello specifico, dal primo agosto Sandra Giannarettini è la nuova dirigente del settore Urbanistica e, dal primo settembre, l’apparato comunale può contare su altre dieci unità così ripartite: l’ufficiale Mariano Fiè e tre agenti della polizia locale, Luca Ancona, Giorgio Romagnoli e Andrea Pagliarini. Poi, ecco il dodicesimo uomo, con l’arrivo dell’agente, Andrea Zamponi, previsto il 2 ottobre. Tre sono invece gli istruttori tecnici geometri, impiegati nel settore dell’Urbanistica, del Patrimonio e del Commercio, ovvero Giorgio Paciarelli, Davide Renzi e Luca Scorolli. Le istruttrici amministrative, Cristina Ambrogi e Lucia Ercoli, sono state destinate al servizio Messi comunali e una al servizio Turismo, a sostituzione di una dipendente che ha chiesto il trasferimento all’Università di Macerata. Potenziato anche il settore informatico grazie all’integrazione di un’unità di categoria D proveniente dalla Regione Marche, Andrea Iualè. Prevista anche l’entrata in servizio di un operaio e di una unità di categoria D, da assegnare al I settore, per il servizio dei Controlli Interni. L’organico dell’ente passerà quindi da 190 a 204 (gli due ancora devono essere assunti, ndr), persone che lavorano a tempo indeterminato al servizio del Comune. L’organico della Polizia locale, con contratto a tempo indeterminato, passa invece a 34 unità comprese la Comandante e tre ufficiali, oltre a tre unità con contratto a tempo determinato prorogato fino al mese di ottobre. "Siamo arrivati al raggiungimento di un numero di agenti soddisfacente per il settore della Polizia locale – sottolinea il sindaco Ciarapica –, settore al quale abbiamo sempre tenuto in modo particolare in quanto cruciale per il decoro e la sicurezza sul territorio ed abbiamo investito anche sul rinnovo dei mezzi di trasporto". "Le nuove assunzioni – prosegue il sindaco – rappresentano un momento importante per il rinnovo dell’apparato comunale, un investimento necessario per potenziare la macchina amministrativa e garantire così migliori servizi ai cittadini". "Siamo sicuri – conclude l’assessore Morresi – che sapranno svolgere il vostro compito con professionalità e responsabilità".