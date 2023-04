Assunzioni assistenti amministrativi, corso di formazione della Cisl Fp

La Cisl Fp Marche organizza un corso di formazione, che partirà il 5 maggio, in occasione dell’uscita dell’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria con assunzioni a tempo determinato per assistente amministrativo nelle Ast di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. L’iniziativa, gratuita per tutti gli iscritti Cisl Fp Marche, si svolgerà in videoconferenza con l’obiettivo di fornire tutti gli strumenti per affrontare le due materie che saranno oggetto della prova scritta, diritto amministrativo e legislazione sanitaria. Per maggiori informazioni sul corso di formazione si può inviare una mail all’indirizzo [email protected]