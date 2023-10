Assunzioni e proroghe di medici. Arruolati anche gli specializzandi

Nuove assunzioni, proroghe e nuovi concorsi all’Ast di Macerata per coprire i vuoti presenti in organico. Interventi necessari, come ha spiegato il direttore generale ad interim, Milco Coacci, per "assicurare il regolare svolgimento dei turni di lavoro e la continuità nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie". E c’è un aspetto che balza subito agli occhi tra i neoassunti e i partecipanti ai concorsi: la "carica degli specializzandi", o come recita la norma "medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina oggetto del concorso", in assenza dei quali molti dei vuoti rimarrebbero scoperti.

E questo evidenzia lo scarto tra necessità e disponibilità effettiva degli specialisti, con tutto quel che ne consegue nel riuscire a garantire le prestazioni nei tempi previsti. In particolare, l’Ast di Macerata ha assunto a tempo indeterminato sette medici. Si tratta di quattro cardiologi, due dei quali in possesso della specializzazione (Melissa Foglietta e Federico Vergni) e due specializzandi (Leonardo Ciurlanti e Caterina Russo, per i quali il tempo indeterminato scatterà al conseguimento della specializzazione); una dottoressa in forza al reparto di Anatomia patologica; due specializzandi per l’Unità operativa di Anestesia e rianimazione (Francesco Antolini) e per Pediatria (Stefano Forestieri). Per quanto riguarda le proroghe, invece, si segnalano il contratto di lavoro a tempo determinato per la psicologa Ermanna Mazzoni, in servizio all’Unità operativa Psal, in particolare per proseguire nella realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione di disturbi correlati allo stress lavorativo e la promozione della salute mentale dei lavoratori. Prorogati anche quattro contratti a tempo determinato di specializzandi (Silvia Castelli, Beatrice Belleggia, Silvia Castelli e Ferdinando Corica), assunti ex DL. 182020, e in scadenza nel mese di ottobre. Conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a Gianfranco Zucca Giucca, medico specialista in pensione, già in servizio al Centro trasfusionale di Ascoli, finalizzato a fornire un supporto all’avvio della Biobanca nell’ospedale di Civitanova, per le attività di raccolta e manipolazione delle cellule staminali per il trapianto autologo. Altri concorsi sono in fase di svolgimento.

È stata approvata la graduatoria degli idonei per il concorso per quattro posti di nefrologo a tempo indeterminato: nove medici, tutti specializzandi. Sono invece diciassette (uno in possesso della specializzazione, sedici specializzandi) gli ammessi al concorso per tre posti di pneumologo, a tempo pieno e indeterminato, e 27 (otto in possesso della specializzazione, sedici specializzandi) quelli ammessi al concorso per un posto di oncologo, a tempo pieno e indeterminato.