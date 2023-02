Assunzioni, proroghe e dimissioni Il valzer degli operatori sanitari

Nuove assunzioni e proroga di contratti a tempo determinato in scadenza. Quotidianamente l’Ast 3 di Macerata cerca di far fronte alle carenze di personale. Assunti a tempo determinato e orario ridotto Federico Antonio Lotito, in qualità di dirigente medico di Medicina trasfusionale, e Benedetta Corvaro, in qualità di dirigente medico di Patologia clinica. Assunte, invece, a tempo indeterminato, in qualità di dirigente biologo, Katia Forti e Donatella Gobbi. Assunti a tempo indeterminato anche quattro tecnici di laboratorio (Elisa Gatto, Roberta Valle, Francesca D’Azzeo e Alessio Properzi), un infermiere e quattro operatori socio-sanitari, mentre è stata disposta la proroga di contratti a tempo determinato in scadenza nei mesi di febbraio e marzo: sette nel ruolo tecnico (tre dal primo marzo al 30 aprile, 2 dal 16 marzo al 30 aprile e due dal primo al 30 aprile), 3 nel ruolo sanitario (una fisioterapista e due ostetriche dal primo al 30 aprile), due nel ruolo amministrativo (dal primo al 30 aprile). Ammessi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di Cardiologia, Iacopo Ciccarelli e Carlo Senigagliesi; ammessi all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici di Malattie Infettive, Valentina Iencinella, Alessandro Occhionero, Bianca Candelaresi, Raffaela Donati, Silvia Olivieri e Francesco Pallotta. Nello stesso tempo, ha deciso di dimettersi dall’incarico a tempo determinato Angela Vittoria Anna Chiara Licata, dirigente medico in servizio nella Unità operativa di Pneumologia. E ha lasciato l’incarico, per raggiunti limiti d’età, Guido Marcucci, medico di medicina generale nel distretto di Camerino, con ambulatorio principale nel comune di Fiastra.

f. v.