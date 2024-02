Ast a corto di medici, arrivano nuovi concorsi

L’Ast di Macerata è sempre a caccia di personale medico, sempre più difficile da trovare. In esecuzione delle determine del direttore generale, Marco Ricci, sono stati pubblicati i bandi per diversi concorsi pubblici. Tutti sono per titoli ed esami, e servono a coprire posti a tempo pieno e indeterminato. La parte più corposa riguarda il concorso per otto posti di dirigente medico di Medicina d’Emergenza-Urgenza, nel quale si registra un forte turn over, poiché in molti, alla prima occasione di una migliore collocazione si spostano altrove. Nello stesso tempo sono sempre meno i giovani medici che scelgono questa specializzazione, e questo spiega il ricorso alle cooperative private con lievitazione dei costi.

Altro posto da coprire è quello di un dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia, e poi un altro per dirigente medico di Medicina Nucleare. Infine, è stato pubblicato il bando per un concorso pubblico aggregato degli Enti del Servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti, a tempo pieno e indeterminato, di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tre dei quali destinati all’Ast di Macerata. Intanto si fa sempre più seria la difficoltà a coprire i posti vuoti nella medicina di base nei Comuni dell’entroterra, una situazione che nel corso di quest’anno rischia di aggravarsi, poiché sono molti i medici di famiglia che andranno in pensione.