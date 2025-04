Ast, altro vuoto al vertice. Cordani lascia l’incarico

Giancarlo Cordani, medico di igiene e medicina preventiva, specializzato in organizzazione dei servizi ospedalieri e attuale direttore socio sanitario dell’Ast di Macerata, nominato il 20 dicembre 2023 dall’allora direttore generale Marco Ricci, lascerà l’incarico il prossimo primo giugno. Un recesso anticipato, che arriva più o meno a metà mandato, comunicato alla direzione dell’azienda nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dal contratto individuale con questa sottoscritto. Una decisione che – a dire il vero - non ha sorpreso più di tanto, considerato che Cordani era arrivato in città al seguito di Marco Ricci, nominato direttore dell’Ast di Macerata il 23 novembre 2023, entrambi provenienti dalla Lombardia. Prima di arrivare a Macerata Ricci era stato direttore amministrativo dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Rhodense, afferente all’Ats della Città Metropolitana di Milano. Cordani, dal canto suo, prima di assumere l’incarico a Macerata affidatogli da Ricci, aveva ricoperto il ruolo di direttore della Uoc Qualità Risk Management e accreditamento nazionale della Asst Sette Laghi Varese ed era stato direttore sanitario di numerose aziende pubbliche tra cui la Asst Santi Paolo e Carlo, la Ausl di Piacenza, la Asst Bergamo Ovest, la Asst Nord Milano e la Asst Rhodense (la stessa dove ha operato anche Ricci). Poi a fine 2024 Ricci ha rassegnatole dimissioni e dall’inizio di quest’anno è direttore generale della Asl di Vercelli. Cordani ha proseguito il suo percorso per un po’, ma poi ha evidentemente fatto altre valutazioni, anche perché la sua decisione di lasciare è arrivata sul tavolo di Alessandro Marini già lo scorso 13 marzo. Le dimissioni di Cordani aprono un nuovo vuoto ai vertici dell’Ast, proprio nel momento in cui, dopo i molteplici cambi avvenuti negli ultimi cinque anni, si sperava in una sostanziale stabilizzazione. Tocca ora al direttore Marini nominare il sostituto di Cordani. Se deciderà di attingere all’apposito elenco regionale degli idonei al conferimento di incarico di direttore socio sanitario, al momento i nomi presenti sono poco più di una decina: Remo Appignanesi, Simone Aquilanti, Elena Bartolucci, Giovanna Diotallevi, Maria Rita Mazzoccanti, Nicola Nardella, Mario Riccardo Paoli, Stefania Rasori, Renato Rocchi, Maria Savino, Anna Rita Totò, John Tremamondo e Fabrizio Trobbiani, ma le disponibilità potrebbero essere anche di più. O forse si orienterà in modo diverso. C’è ancora tempo per pensarci, anche se non troppo.