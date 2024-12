Il caso anatomia patologica, Corsi: “Ho sempre agito nell’interesse dei pazienti”

Macerata, 5 dicembre 2024 – “Ritengo di aver sempre agito in scienza e coscienza, nel rispetto delle norme e nell’interesse del sistema sanitario e della salute dei cittadini”. Daniela Corsi, direttrice sanitaria dell’Ast, commenta così gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a suo carico, in qualità di direttrice dell’allora Area Vasta 3 di Macerata, relative alla situazione di Anatomia Patologica. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e il rifiuto di atti d’ufficio (ritardi nei referti e esternalizzazione di alcuni servizi del reparto).

“La dottoressa Daniela Corsi dichiara la sua totale estraneità rispetto alle vicende oggetto di indagine e continuerà con serenità a svolgere le sue attuali funzioni. È stata già presentata richiesta spontanea di interrogatorio per chiarire puntualmente ogni aspetto nelle competenti sedi giudiziarie”, afferma Michele Ciccarè, legale di fiducia della dirigente.

“Nell’arco temporale in cui ha ricoperto il ruolo di direttrice di Area Vasta 3 dell’ex Asur Marche – prosegue Ciccarè – la Corsi ha improntato il proprio operato a principi di massima dedizione, professionalità e impegno, nel rispetto delle funzioni alla stessa delegate”. Le indagini sono iniziate nel maggio 2023, a seguito di numerose segnalazioni su ritardi nella refertazione, situazione per far fronte alla quale la Corsi si era servita di un laboratorio esterno. Il secondo filone, invece, è riferito alle condizioni di lavoro del personale nel laboratorio maceratese, dove ci sarebbero stati campioni conservati in condizioni non più adeguate.

f. v.