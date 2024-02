Ast, cambiato il sistema della rassegna stampa

La quotidiana rassegna stampa non è stata cancellata ma è fruibile con una diversa modalità, e non solo per i primari ma per tutto il personale. È quanto fanno sapere fonti dell’Ast di Macerata, evidenziando che quotidianamente la rassegna stampa sarebbe disponibile nell’Intranet aziendale (lo stesso spazio in cui i dipendenti possono andare a leggere il proprio cedolino). In precedenza questo servizio veniva garantito attraverso una spedizione via mail; poi, da un po’ di tempo a questa parte, si è deciso di procedere in modo diverso, ma continuando a fornire le informazioni inerenti alla sanità pubblicate sui mezzi di comunicazione.

re. ma.