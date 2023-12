Ast: il direttore Ricci: "Medicina del territorio e prevenzione: ecco la mia vera sfida"

Di solito si lascia la provincia per raggiungere la metropoli. Questa volta è avvenuto il contrario. Ma Marco Ricci, da 15 giorni direttore generale della Ast 3 di Macerata, già direttore amministrativo dell’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Rhodense, afferente all’Ats della Città Metropolitana di Milano, non capisce la sorpresa che qualcuno può provare per quello che, evidentemente, considera un luogo comune. "Proprio perché ho passato tanti anni a fare esperienza in una grande realtà - afferma - quando è arrivata la proposta di venire a dirigere questa Ast, l’ho vista subito come una occasione per conoscere e organizzare la sanità in un contesto diverso. E anche come una nuova sfida, sapendo di poter contare su persone di qualità". Affiancato dalla direttrice sanitaria, Daniela Corsi, Ricci traccia con noi il profilo generale del suo mandato.

Direttore, vive stabilmente nella nostra provincia?

"Per l’intera settimana lavorativa. Poi nel weekend torno a Milano. Ma non è la regola: quando serve resto anche nel fine settimana".

Quali sono le sue prime impressioni?

"Ottime. Ho fatto il giro degli ospedali che, al di là dell’età, sono davvero puliti e tenuti in ordine e, mi creda, non è affatto scontato. Ho incontrato i primari e i direttori di distretto, all’inizio di gennaio riuniremo il collegio di direzione".

Qual è la vera sfida per la sanità in questo territorio?

"Mantenere aperte le strutture che già ci sono, garantendo al cittadino che chiede assistenza che questa gli sarà garantita, in piena sicurezza e secondo elevati standard di qualità. E questo richiede una rimodulazione del rapporto tra i cittadini e la sanità".

Cioè?

"Gli ospedali sono già una eccellenza, ma questi devono occuparsi degli acuti, delle patologie più gravi che necessitano del ricovero, non di chi ha patologie croniche. Tanti accessi in pronto soccorso sono impropri, come pure tante richieste di esami diagnostici. Bisogna, dunque, puntare sul territorio, sui medici di base, sui distretti e sulle case di comunità, per realizzare le quali i lavori sono in corso. Bisogna sempre garantire il diritto alla salute, ma questo spesso può essere fatto seguendo il paziente sul territorio. La telemedicina, interventi concertati insieme e la condivisione dei dati, poi, possono consentire di attuare una efficace medicina preventiva".

Però serve più personale, mancano i medici, e non solo…

"E’ vero. E’ un problema, però, che accomuna tutte le regioni italiane. Facciamo il massimo sforzo per coprire i vuoti e, comunque, riusciamo a garantire le prestazioni richieste. Ma bisogna fare in modo di essere attrattivi per i medici, sono necessari provvedimenti specifici che non sono di nostra diretta competenza".

Altra criticità è quella delle liste d’attesa. Cosa si può fare?

"Anche questo è un problema non solo di questa realtà. E’ una priorità rispetto alla quale stiamo mettendo a punto ulteriori interventi".

Su questo problema interviene la direttrice sanitaria, Daniela Corsi. "Mi sto occupando personalmente delle liste d’attesa - dice – che vanno viste in modo articolato, poiché a parte l’emergenza che richiede un intervento immediato, sulle prestazioni richieste a breve, cioè da fare entro dieci giorni, siamo messi bene, anche perché garantirle è un obbligo di legge". E se un cittadino si sente rispondere che entro dieci giorni non è possibile? "E’ suo diritto averla, a meno che non rinunci volontariamente". Detto questo, la Corsi evidenzia come sia importante la correttezza delle prescrizioni che devono indicare la lettera alfabetica di riferimento: B, breve, 10 giorni, P, programmata, entro 60 giorni, D, differita, entro 90 giorni. E afferma che sulle programmate e differite ci sono periodiche difficoltà, dovute a più fattori. Certo che servirebbe più personale, ma va anche tenuto presente che la fascia di popolazione chiamata a determinati screening è stata ampliata (si pensi alla mammografia), che nella nostra Ast arrivano tante persone residenti nel territorio di quelle vicine. "Il Cup va razionalizzato, poiché in relazione alla riforma che ha dato vita alle Ast, deve diventare provinciale. E poi è importante la presa in carico del paziente. Entro il 2024 ridurremo significativamente le liste d’attesa".

Ma è vero che la Corsi, a suo tempo non ha nominato il direttore sanitario per tenersi un ’posto di riserva’, in caso di bocciatura del tribunale di Roma, come poi è avvenuto? "L’ho nominata io, a questa domanda rispondo io", afferma il direttore Ricci. "Se non fosse la mia direttrice sanitaria, per le sue qualità lo sarebbe sicuramente in un’altra Ast o altrove", taglia corto. "E’ stato un anno pesante, ma ormai ho le spalle larghe, e non ho mai perso la fiducia - afferma la Corsi -. Con Ricci si è già stabilità un’ottima intesa".

A proposito di nomine, il dottor Marco Ricci ha affidato a Giancarlo Cordani l’incarico di direttore socio-sanitario.