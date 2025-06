Ast, infornata di assunzioni per coprire i vuoti

È una battaglia continua quella per cercare di coprire i vuoti nel sistema sanitario pubblico, sempre più disertato da medici e infermieri. Il direttore dell’Ast, Alessandro Marini (foto), ha firmato le ennesime determine attraverso le quali dispone assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato, e anche proroghe di contratti di collaborazione o libero professionali con personale in gran parte già in pensione. Decisa l’assunzione a tempo indeterminato di 11 tecnici sanitari di Radiologia medica, come pure di due dirigenti medici di Neuropsichiatria infantile, Beatrice Piunti e Sara Romano. Quest’ultima, in realtà, viene assunta per ora con contratto a tempo determinato, che diventerà indeterminato non appena avrà conseguito il titolo di specializzazione. Assunte a tempo determinato e orario ridotto come dirigente medico di Pediatria anche Sara Torressi e Vanessa Pierucci: anche in questo caso il contratto diventerà a tempo indeterminato dopo la specializzazione. Assunta come dirigente medico di chirurgia generale, per sei mesi, Eleonora Romitelli, che va ad occupate il posto fino ad oggi occupato da Sara Liverotti nell’ospedale di Camerino, che ha rassegnato le dimissioni. Prorogati fino al 31 dicembre, infine, gli incarichi di collaborazione o libero-professionali, non occasionali, intercorrenti tra l’Ast e 13 professionisti: Gilberto Sassaroli e Raffaele Pontani, Anestesia e Rianimazione San Severino; Umberto Caiazza, pronto soccorso Camerino - San Severino; Gaetano Raccosta, Nefrologia Civitanova; Edoardo Bonfigli, pronto soccorso Macerata; Pietro D’Andrea, pronto soccorso Civitanova; Francesco Brambatti, Paolo Pacifico Tallei, Vincenzo Campogiani e Pietro Valeriani, Punto di primo intervento Tolentino; Mauro Torresetti, Punto di primo intervento Recanati; Mery Verdecchia e Mauro Cirilli, Medicina legale.