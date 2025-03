Ast, primari e dirigenti medici: raffica di concorsi

Macerata, 15 marzoo 2025 – Ennesima raffica di determine di Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast, per coprire i vuoti negli organici della sanità, e non solo. Pubblicati due avvisi pubblici per conferire l’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa (cioè primario) per la Unità operativa Psichiatria ospedaliero-territoriale e per la Unità operativa di Cardiologia di Civitanova. Bandito un concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico di Radiodiagnostica. Banditi due concorsi per dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica e un dirigente Farmacista di Farmaceutica Territoriale.

Nel frattempo sono stati ammessi al concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente medico di Anestesia e Rianimazione 25 candidati, tanti sono quelli che hanno presentato una regolare domanda di partecipazione. Sono invece 16 i candidati ammessi al concorso pubblico per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente medico di Gastroenterologia. Assunti a tempo indeterminato due dirigenti medici di Malattie dell’Apparato Respiratorio, e anche un dirigente medico di Chirurgia Generale.

Nello stesso tempo hanno superato positivamente il periodo di prova a sei mesi dalla nomina, Isabella Cantori, in qualità di direttrice della Unità operativa “Medicina Trasfusionale”, e Pier Daniel Ruggero, in qualità di direttore della Unità operativa Organizzazione Servizi Sanitari di Base – Distretto di Civitanova. Conferito l’incarico a tempo indeterminato di Pediatria di libera scelta alla dottoressa Matilde Rossi, con obbligo di apertura di doppio ambulatorio nei Comuni di Recanati e di Montefano, conferito un incarico temporaneo di assistenza primaria a ciclo di scelte alla dottoressa Francesca Miccini nel comune di Recanati. Pubblicato, infine, un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di dermatologia.