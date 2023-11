Asta con i beni di Don Pigini

Continuerà a far del bene alla sua comunità e a quella dei Frati Cappuccini delle Missioni Estere Don Lamberto Pigini, "prete imprenditore" deceduto il giorno dell’Epifania di due anni fa. Don Lamberto, nella sua lunga storia (è morto a 97 anni) religiosa e imprenditoriale (a lui e alla sua famiglia è legato il marchio EKO e il Pigini group di cui fanno parte la Tecnostampa e la Eli), ha accumulato molti oggetti, specie di arte sacra, che ha acquistato personalmente o che nel tempo gli sono stati regalati. Questa sua ricca collezione privata sarà battuta all’asta al miglior offerente sabato 9 dicembre nei locali del Convento dei Frati Cappuccini a Montemorello di Recanati: il ricavato servirà a finanziare le attività delle Missioni Estere nei paesi del terzo Mondo e in particolare nel Benin.. Questa missione stava particolarmente a cuore a don Lamberto Pigini, che ne fu uno dei primi finanziatori insieme a Iginio Straff..All’asta (a questo link il catalogo completo: https:www.missionicappuccini.itasta-di-beneficienza) andranno diverse sculture in bronzo di Padre Stefano Pigini, alcuni piccoli presepi di diversa fattura, dal Palais Royal a quelli in conchiglia e argento, in roccia, di Richard Ginori, molte ceramiche di diversi autori, delle maiolica dei F.li Niccacci, statue in gesso o in legno, vetro, d’argento, resina, quadri, litografie, calamite, disegni, cornici, lampade, piatti, rosari e oggetti Thun. Non mancano neanche opere di importanti artisti locali come Luigi Benedettucci, Cesare Peruzzi, Vinicius, Campanari, Silvia Bugari e Rodolfo Ceccaroni.