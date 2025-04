Astea Energia, aiuti alle famiglie per luce e gas

Pubblicato il bando per l’accesso al fondo di solidarietà Astea Energia, a favore delle famiglie, a sostegno dei consumi di energia elettrica e gas naturale relativi a contratti per uso domestico per l’annualità 2025.

A disposizione il Comune di Recanati ha la somma di 30.680 euro, con 300 euro come beneficio annuale massimo erogato direttamente da Astea Energia in favore di ciascuna famiglia, fino all’esaurimento dei fondi. Diversi i requisiti per poter partecipare al bando e quindi all’assegnazione delle somme: essere intestatario di un contratto per la fornitura di gas naturale e energia elettrica per abitazione di residenza; avere fatture insolute relative ai servizi erogati da Astea Energia con scadenza entro fine anno; possedere un valore Isee dell’anno 2025 non superiore a 10mila euro. Nel caso in cui tale limite venga superato ma, nel frattempo, siano successi eventi eccezionali che abbiano ridotto sensibilmente il reddito familiare (licenziamento, messa in cassa integrazione, mobilità) si terrà conto di questa nuova situazione familiare.

Coloro che risulteranno beneficiari del bonus a seguito di approvazione della graduatoria definitiva, dovranno consegnare periodicamente allo sportello di segretariato sociale del Comune, le fatture di energia e gas non ancora saldate.

"Questo bando consolida il rapporto tra amministrazione comunale e la partecipata Astea Energia nell’andare incontro alle esigenze delle famiglie – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi (nella foto) –, con un sostegno concreto per affrontare le difficoltà di tutti i giorni. Incentiviamo caldamente i cittadini a partecipare al bando, dunque, e a presentare domanda entro i termini previsti". La domanda, debitamente compilata, potrà essere consegnata all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.recanati@emarche.it oppure a mano allo sportello di segretariato sociale. Il termine ultimo previsto per la consegna della domanda è martedì 22 aprile, pena l’esclusione. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata anche l’attestazione Isee, per poter verificare il possesso dei requisiti.

Per ricevere ulteriori informazioni relative al bando, è possibile anche rivolgersi allo sportello di segretariato sociale del Comune di Recanati al numero 0717587478.

a. t.