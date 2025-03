Astea premiata a Milano. Riconoscimento alla sostenibilità

Astea conquista un nuovo riconoscimento: a Milano l’azienda ha ricevuto il Premio Bilancio di Sostenibilità 2025, promosso dal Corriere della Sera e Buone Notizie con NeXt Nuova Economia. Il premio, giunto alla quarta edizione, celebra le realtà che mettono al centro delle proprie strategie i valori Esg (ambientali, sociali e di governance). La cerimonia si è svolta nella sala Buzzati. A ritirare il premio è stato l’amministratore delegato Fabio Marchetti (foto): "Siamo un’impresa che trasforma competenze in idee e valori in risultati concreti, cercando il massimo equilibrio tra redditività e rispetto dell’ambiente. Siamo sostenibili da sempre, ben prima che il termine entrasse nel linguaggio comune". Astea ha già ottenuto una certificazione green dal Financial Times, l’Oscar di Bilancio di Ferpi e il Premio Industria Felix della Luiss di Roma. Il premio si riferisce al rapporto di sostenibilità di Astea 2023, presentato lo scorso luglio.

Per il servizio idrico integrato il gruppo gestisce otto Comuni, servendo 109.930 abitanti e prelevando 10,62 milioni di metri cubi d’acqua. Significativo l’impatto delle casette dell’acqua, che nel 2023 hanno erogato 5,95 milioni di litri, evitando lo smaltimento di quasi 4 milioni di bottiglie di plastica. Per la distribuzione di gas Astea copre quattro Comuni con una rete di 470 chilometri. Per l’energia elettrica Astea ha 93.428 clienti. La società si occupa della raccolta rifiuti nei comuni di Numana e Osimo.