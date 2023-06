Astea, Scalmati dice no al mandato: "Non tutto è andato per il meglio"

Al termine del quarto anno di mandato, il recanatese Massimo Scalmati lascia la presidenza di Astea. Lo annuncia lui stesso in una nota non nascondendo che la decisone è frutto anche di un certo disagio e di un’esperienza non proprio esaltante. "Potevo essere riconfermato per altri tre anni, tanto che due mesi fa mi ha chiamato il sindaco Antonio Bravi per avere la mia disponibilità, ma gli ho detto di non tenermi in considerazione per la riconferma perché credo di avere dato ad Astea quello che potevo e perché non tutte le situazioni sono andate come avrei auspicato: quindi, se non ci sono vedute condivise è meglio non continuare. I cittadini mi avevano dato il ruolo di consigliere comunale, al quale ho rinunciato perché non compatibile con Astea, e li ringrazio per la fiducia che ho provato a indirizzare nell’incarico nella partecipata. Resto attivo e interessato alla vita cittadina, ma da civico". Massimo Scalmati eletto nel 2019 nella lista "Vivere Recanati" che fa capo all’ex sindaco Francesco Fiordomo, si era dimesso, infatti, da consigliere comunale per ricoprire l’incarico di presidente di Astea sp.a. che spettava per sette anni al Comune di Recanati, secondo socio per importanza dopo Osimo. "Ho cercato di portare al meglio il mio contributo – aggiunge Scalmati (nella foto) – per rafforzare la tenuta economica dell’azienda e pensare a un nuovo sviluppo dell’attività perché oggi il mercato ti chiama sempre a sfide più complicate. Piccolo è bello, ma solo se riesce a mantenersi competitivo. Ho sempre cercato di ricordare a tutti che Astea è un patrimonio delle nostre comunità e il mio essere rappresentante di Recanati non mi ha limitato nel ragionare per tutto il territorio, chiedendo nel contempo rispetto e pari dignità e opportunità per Recanati, secondo Comune per numero di quote, e per gli altri soci. Spero che questo stare insieme con pari dignità e condivisione e la funzione sociale di Astea (fondamentale, non dimentichiamocelo mai) possano migliorare, perché non sempre si verifica". Una lunga lettera di addio da cui appare evidente una profonda delusione per aver visto, ci confessa Scalmati, "portati avanti alcuni progetti, che ritenevo importanti e che avrebbero consentito di tagliare dei rami secchi per investire nel territorio. Progetti, però, che non sono stati recepiti".

Asterio Tubaldi