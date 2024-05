Atac chiude il bilancio: utile di 5 milioni

Atac, chiusura con bilancio in positivo e conferma quasi in blocco dei consiglieri del precedente consiglio d’amministrazione. Le uniche novità, in questo caso, riguardano l’ingresso di Claudia Iesari, che è la nuova vicepresidente, e l’uscita dell’avvocato Federica Bianchini. Iesari, laureata in scienze della comunicazione con dottorato in economia aziendale, lavora nell’area manager di un’azienda locale che si occupa di ascensori. Alle ultime comunali, è stata candidata in Forza Italia, raccogliendo 51 preferenze. "Ma oltre che per la quota politica, è stata scelta per le competenze. Un grosso in bocca a lupo a Claudia" ha detto il primo cittadino Fabrizio Ciarapica. "Sento la responsabilità dell’incarico – ha commentato Iesari –, metterò a disposizione le mie capacità per aiutare l’azienda. Ringrazio il sindaco per la fiducia". Per il resto il nuovo cda, rinnovato al termine del mandato durato un quinquennio, registra le conferme del presidente Massimo Belvedersi e dei consiglieri Ottavio Brini, Daniele Rossi e Milena Mercuri.

Quanto al bilancio di fine mandato, Atac chiude il 2023 con un utile di esercizio pari a 3.523.545 euro, "risultato – ha ammesso Belvedersi – condizionato dal premio attribuito da Arera (l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente), pari a 3,7 milioni". Un riconoscimento, quest’ultimo, che ha permesso di dare il via a un importante piano di investimenti, presentato alcune settimane fa, con interventi riguardanti il nuovo cogeneratore, il rifacimento di alcune tubature, la pubblica illuminazione e quant’altro. Tornando al bilancio, i ricavi del 2023 ammontano a 26.612.156 euro, a fronte dei 25.658.499 euro del 2022 e dei 23.104.135 del 2021. "Senza il premio – ha chiarito Belvedersi –, l’utile netto di quest’anno ammonterebbe a 1,3 milioni di euro. In questo caso, rispetto al 2022, ci sono perdite di circa 200mila euro dovute alla Farmacia Alighieri, dove è stata aperta una farmacia a poche centinaia di metri di distanza, e al servizio gas, per via della volatilità del mercato".

Ecco tutti i numeri di Atac: nel riscaldamento degli edifici pubblici si registra un pareggio di bilancio, mentre c’è un utile di 582 405 euro per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, per la quale sono stati posizionati 8637 nuovi apparecchi a led su un totale di 9.636 punti luce, generando un risparmio di "727mila euro". Il servizio idrico, invece, segna un più 4.255.336 euro, in aumento di 2.671.079 euro rispetto all’anno precedente; utile anche per la pubblicità (6.270 euro), per le lampade votive (60.233 euro) e per le farmacie (252.980 euro). Di segno meno, invece, i trasporti e la distribuzione del gas metano: nel primo caso, si tratta di un meno 15.309 euro, ma "una negatività in diminuzione rispetto al 2022 (meno 367.049)", nel secondo parliamo di meno 137.741 euro. "L’ipotesi – ha poi annunciato il vicesindaco Claudio Morresi – è quella di affidare a una ditta esterna alcuni servizi di Atac, per poter far fronte a tutte le emergenze".

Brini e Rossi hanno tenuto a ringraziare il primo cittadino per la conferma nel nuovo cda.