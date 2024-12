"Atac, completati i lavori per 3,8 milioni. L’anno prossimo ne investiremo 4,3"

Presentate dall’Atac di Civitanova tre nuove opere in funzione e che chiudono il piano investimenti del 2024. Si tratta dell’espansione dell’impianto fotovoltaico per l’acquedotto, della manutenzione delle vasche del depuratore e della realizzazione di nuovi locali per i dipendenti. Un investimento complessivo di circa 930mila euro. I pannelli dell’impianto fotovoltaico sono stati istallati nell’area attorno alla stazione di pompaggio della rete idrica, a sud del casello autostradale. I primi moduli risalgono al 2021, avevano una potenza di picco di circa 300 chilowatt (307mila chilowattora), ora si arriva a un megawatt (oltre mille chilowattora). "Copriamo – spiega il presidente di Atac Massimo Belvederesi – il 67% del fabbisogno della stazione dell’acquedotto. Ma è stata stimata una produzione che ci permette anche di vendere al gestore l’energia prodotta in eccesso. Proiezioni che indicano un risparmio annuo in bolletta di circa 200mila euro e un ricavo di circa 20mila euro dalla vendita dell’energia. Ipotesi che, naturalmente, dovranno essere vagliate alla luce dei risultati nel primo anno di funzionamento del nuovo impianto". La spesa è stata di 720mila euro e si prevede una copertura dell’investimento in quattro anni. Lavori sono stati eseguiti anche al depuratore con la sostituzione dei bracci per la decantazione dei fanghi nelle vasche, per una spesa di 95mila euro. Questo per consentire al depuratore di ricevere una maggiora massa di acqua dalla rete fognaria durante le piogge: la rete potrà sopportare bombe d’acqua di maggiore entità. Infine, sempre al depuratore, per il personale realizzati nuovi spazi per spogliatoi, bagni, docce e uffici con una spesa di 115 mila euro. Ottavio Brini, componente del Cda, parla di "un piano investimenti per il 2024 di 3,8 milioni coperto al 90% e sono stati realizzati quasi tutti i progetti. Per il prossimo anno prevediamo investimenti pari a 4,3 milioni".