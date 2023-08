"Atac-Comune, i conteggi sono da rifare"

di Lorena Cellini

Quest’anno passa da 1.342.000 a 2.100.000 euro la rata pagata dal Comune ad Atac per gestire la pubblica illuminazione e per Dimitri Papiri (nella foto) "questo dovrebbe richiedere una nuova analisi economico-finanziaria, ma il presidente di Atac dichiara che tutto va persino meglio perché il risparmio della corrente copre i costi e non serve neppure il prestito ponte da 900.000 euro, dimenticando magari che il Comune sta pagando il doppio del previsto dal contratto del 2020 e Atac con i soldi trasferiti per il maggior costo delle bollette chiede crediti di imposta allo Stato per ‘società non energivora’ e che trattiene come utili". L’esponente di Kleos e Civitasvolta contesta le tesi di Massimo Belvederesi sull’aumento della rata. "Atac – dice – ha sempre gestito l’illuminazione pubblica del Comune con contratti global service da 1,3 milioni l’anno, comprendenti bolletta e manutenzione, dichiaratamente in perdita come emerge dai bilanci della società partecipata. La nuova convenzione stipulata nel 2020 prevede che allo stesso canone di 1,3 milioni Atac gestisca l’illuminazione pubblica rinnovando e modernizzando l’intero impianto in 30 anni con un investimento ulteriore di 11 milioni circa". Qualcosa non torna per Papiri "perché – osserva – nel frattempo Atac è in ritardo con la sostituzione dei punti luce che genererebbero risparmio: 17% nel 2021, 50% nel 2022, 83,33% nel 2023 e invece si dichiara 0% nel 2021, 46% nel 2022, 80% nel 2023. Esplode intanto il costo dell’energia, il costo di lampade e impianti aumenta, il costo del denaro e dunque dei mutui sale e il Comune aumenta il canone annuo a oltre 2 milioni". Un quadro in cui va considerato che il piano di fattibilità economico-finanziaria nell’aprile 2020 evidenziava notevoli criticità "e pur basandosi – conclude – sul fatto che l’intera operazione si finanzierebbe con il risparmio energetico, calcolato in 47,9% di minore consumo dall’Ufficio Tecnico, dichiara che in costanza di costi, tariffe e risparmi e nel rispetto del programma di sostituzione degli impianti, l’operazione genererà in Atac perdite fino al 2040 e crisi di liquidità da necessitare di un prestito ponte da 900.000 euro e dell’accensione di 10 mutui per 8,6 milioni che comporteranno 2,5 milioni di interessi".