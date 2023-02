"Atac, trasporto da migliorare Serve un nuovo terminal per i bus"

di Francesco Rossetti

"Atac, così non va nel trasporto pubblico". Parole trancianti quelle di un giovane autista civitanovese, Sebastiano Romagnoli, che intervenuto nel corso del convegno sul turismo organizzato venerdì sera dal comitato Cittadini elettori attenti ha spiegato ciò che, dal canto suo, andrebbe corretto in fatto di bus cittadini: "L’Atac ha quattro linee. Se parliamo di turismo dobbiamo prima adeguare il trasporto pubblico locale". In particolare, secondo Romagnoli, "mancano le corse degli autobus. Ricordo che in Atac non si fa un concorso pubblico da 17 anni. Da Santa Maria Apparente al centro, di sera, c’è solo una corsa eppure lì ci sono tutti i lavoratori dell’area commerciale". La soluzione individuata dall’autista (non lavora per Atac, ndr) passa per un "nuovo terminal degli autobus" e l’incremento del servizio bus navetta. Tante le idee discusse in una sala consiliare di palazzo Sforza gremita, con la partecipazione di amministratori e rappresentanti delle categorie. Si è spaziato dal Parco sul Caronte, "con un percorso pedonale che arrivi in città Alta", al "mercatino di produzioni artigianali e le rievocazioni storiche" a Civitanova Alta, da proporre come pacchetti viaggio ai croceristi che sbarcano ad Ancona. Idee, quest’ultime, a cura di Angelo Broccolo con Siria Carella che invece ha parlato di un collegamento tra le varie bellezze della città. Ancora, il tema del turismo a cavallo, le ‘Ippovie’ di Marco Pertecarini, e il progetto ‘We Civitanova’, di Nicola Pantanetti, Mattia Stortini e Francesca Zallocco che verte su un miglior ‘branding’ della città costiera per attrarre turisti. Infine, riecco i nodi critici di contrada Piane Chienti – traffico, buche, rumori, pericoli stradali – esplicati da Lucia Crocenzi.