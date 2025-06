Atenei e internazionalizzazione. McCourt nel cda di "Uni-Italia"

Il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, è stato nominato nel cda di "Uni-Italia" in rappresentanza della Conferenza dei rettori delle università Italiane (Crui). "Questa nomina – ha dichiarato McCourt – è per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio la presidente Giovanna Iannantuoni per la fiducia. Credo sia un ambito in cui posso dare un contributo utile al cda guidato dal presidente Francesco Profumo, portando l’esperienza maturata negli anni, soprattutto all’Università di Macerata, in un contesto che guarda al futuro dell’alta formazione con ambizione e senso di responsabilità". Il presidente Profumo ha dato il benvenuto al nuovo rappresentante di Crui, esprimendo grande apprezzamento per la solida esperienza europea. "Uni-Italia" è un’associazione istituzionale nata per iniziativa congiunta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’Università e della ricerca, del ministero dell’Istruzione e del merito è del ministero dell’Interno, della Crui e dell’Ice – Agenzia per la promozione all’estero. Ha il compito di rafforzare l’internazionalizzazione del sistema universitario. "Le politiche e le iniziative di Uni-Italia – ha aggiunto McCourt – sono una fonte preziosa di stimolo per le università italiane, che già operano con convinzione e successo per rafforzare la propria proiezione internazionale. C’è ancora, però, molto spazio per far crescere il numero di studenti internazionali: in un momento in cui altri Paesi alzano muri, noi abbiamo una grande opportunità".