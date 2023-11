Ateneo in festa per tre generazioni di laureati. Premio a Giulianelli

Da oggi a sabato l’Università di Macerata celebra i suoi laureati. La "Giornata del Laureato", ideata nel 2003, porterà in città 400 neodottori dell’anno accademico appena concluso, insieme a quelli di 25 e 50 anni fa. Oggi alle 12 sarà la volta del dipartimento di Studi umanistici, mentre alle 16 toccherà a Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali ed Economia e diritto.

Domani sarà il turno del dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo alle 13 e di Giurisprudenza il pomeriggio alle 16. Dopodomani alle 10 si terrà, invece, la 19esima edizione della "Giornata del Laureato", evento che riunisce i laureati di 25 e 50 anni fa. Nell’occasione saranno conferiti i premi "Laureato dell’Anno", "Oscar Olivelli", istituito in memoria del giurista scomparso nel 2015, e "Alumni". Il premio Laureato dell’anno andrà al garante regionale dei diritti alla persona Giancarlo Giulianelli. Il premio Oscar Olivelli a Stefania Cinzia Maroni, avvocata, organizzatrice degli aperitivi culturali dello Sferisterio. I premi Alumni andranno a Roberta Ciampechini, dirigente del Galilei di Macerata; alla scrittrice Evita Greco, premio Rapallo con "Il rumore delle cose che iniziano"; ad Harmany Itoua Elègan, responsabile area vendite per l’Africa alla Simonelli group; Allegra Paci, già presidente per le Marche dell’associazione nazionale archivistica italiana e general manager di Ebla e ad Elisabetta Pieragostini, amministratrice dell’azienda Dami, premiata da Gammadonna fra le 50 imprenditrici italiane più innovative del 2023.

Dal 2020, la Giornata del Laureato si è estesa su più giorni per risarcire con una festa collettiva quanti avevano conseguito il titolo finale in lockdown. Sono nati così i Graduation Day che nei prossimi giorni porteranno a Macerata circa i neodottori dell’anno accademico appena concluso, insieme ai laureati del 1973 e del 1998.